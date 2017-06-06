▲愷樂（左）與好友橘子（右）一起看潘若迪有氧影片做運動。（圖／翻攝自臉書，2017.06.06）

藝人愷樂自從告別兒童台後，演藝事業跨足主持、唱片，散發十足女人味，成為新一代女神，擁有不少死忠粉絲。愷樂先前就曾代言內衣，露出圓渾D奶，好身材讓人驚豔。近日愷樂在臉書透露看著潘若迪的影片，做有氧運動大噴汗，隨後更自拍D奶美胸照，讓網友大飽眼福。

愷樂在臉書表示與橘子一起看著潘若迪的影片，做有氧運動，笑說：「汗像不用錢的一樣。」並曬出兩人運動完大流汗的照片，展現姊妹好交情。其中愷樂穿著黑色運動小可愛，展現毫無贅肉的腹部，讓網友紛紛驚呼愷樂的好身材。隨後愷樂也PO出一張對準D奶的自拍，只見微張的嘴唇以及雪白的雙峰展現十足性感。不少網友讚嘆愷樂擁有如此火辣身材，紛紛直呼：「性感女神。」、「愷樂運動後，蠻性感的。」、「身材超好，超羨慕。」

▲愷樂在運動後，大方曬出D奶美胸視角。（圖／翻攝自臉書，2017.06.06）