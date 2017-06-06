HomePod搶市 蘋果志在2021服務收入倍增中央社 (2017-06-06 13:19)
（中央社加州聖荷西5日綜合外電報導）蘋果今天正式推出迎戰亞馬遜Echo與谷歌Home的智慧揚聲器HomePod，不但要瓜分這個當前由亞馬遜獨大的市場，更是蘋果邁向2021年服務事業營收倍增的一大利器。
內建Siri擔任數位助理的HomePod擬訂價349美元（約新台幣1萬564元），比市場競爭者的價格高約1倍，將於12月起開始於美國、澳洲與英國出貨。
彭博報導，HomePod是蘋果2015年推出智慧型手錶Apple Watch後，第1款全新硬體產品，且推出時機對蘋果來說相當重要，這家營收目前高度仰賴iPhone表現的美國科技巨擘，亟需開闢新財源。
而連接網路的揚聲器與其他智慧型居家科技市場，規模可能足以協助蘋果業績擴張。
根據市場顧問機構Strategy Analytics，第4季智慧居家揚聲器出貨年增高達420萬台，增幅將近600%，其中亞馬遜占88%，谷歌占10%。
法新社則引用研調機構eMarketer上個月公布的調查，亞馬遜Echo揚聲器占美國市場的70.6%，谷歌的Home占23.8%，其他品牌包含Lenovo、LG、Harmon Kardon與Mattel，則共占5.6%。
Strategy Analytics還評估，與智慧居家相關的硬體、服務與軟體下載支出，2022年將達1550億美元，今年則約900億美元，之中裝置支出占約一半。
蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾強調蘋果服務事業的重要性，預估事業規模在2021年前可望倍增，HomePod正是蘋果建立起來的居家堡壘，要把消費者牢牢的鎖在蘋果的服務之內。
HomePod是蘋果專門拿來與谷歌與亞馬遜智慧揚聲器競爭的工具，因為這些產品都不支援蘋果服務，例如蘋果音樂，但這部分目前每個用戶每月可為蘋果帶來10美元的進帳。
如果蘋果沒有推出智慧揚聲器，則消費者可能會在競爭者提供的硬體中做選擇，並使用他們的服務，例如亞馬遜的Prime或谷歌的Play Music。（譯者：中央社許湘欣）1060606
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