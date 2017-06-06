加州州政府今天(6日)表示，將與中國大陸科技部共同開發潔淨能源科技並在碳排放貿易上合作，同時探索其他「對氣候有正面影響」的貿易與投資機會。

雙方同意建立「加州-中國潔淨能源夥伴關係」，以在碳捕獲與封存(Carbon Capture and Storage, CCS)以及可能有助溫室氣體減排的先進資訊科技等領域，推動創新與商業化機會。

美國總統川普(Donald Trump)上週宣布將讓美國退出2015年簽署的巴黎氣候協定，遭到加州州長布朗(Jerry Brown)譴責為「瘋狂」之舉。布朗本週在中國進行訪問。

中美兩國曾在巴黎氣候會議之前發表聯合聲明，創造出達成巴黎協定所需的推力。中國當時在聯合聲明中承諾，將在今年建立全國的碳排放交易機制。

布朗上週向路透社表示，他將研議連結中國與加州的碳交易平台。加州碳交易平台的規模是全美最大。