馬利皮膚科醫師稀缺 新款APP來相助中央廣播電台 (2017-06-06 12:10)
法新社報導，在西非國家馬利，皮膚問題很普遍，但皮膚科醫師卻非常得少。現在醫師們已轉而求助科技，來幫助治療偏遠地區的病患。
報導指出，馬利少數皮膚科醫師之一的法耶博士(Ousmane Faye)待在首都巴馬科(Bamako)的辦公室，檢視一張皮膚色素失調(skin pigmentation disorder)患者的手臂與軀幹照片。這批照片是病患當天在57公里外的庫利科羅區(Koulikoro)看醫生時拍攝的，並在同一天傳送到巴馬科。
法耶博士這項已進行18個月的實驗計畫，讓甚至是最偏遠地區的普通科醫師都能諮詢皮膚科專家。
對於一個每百萬人只有大約1名皮膚科醫生的國家而言，這項計畫提供無價的幫助。而且根據估計，馬利有將近30%人口罹患痲瘋(leprosy)、牛皮癬(psoriasis)、濕疹(eczema)等皮膚疾病。
身為馬利國家疾病管制中心(CNAM)皮膚醫學部門主任的法耶說，「庫利科羅區這名病患罹患低血紅素(hypochromia)病變，有幾塊皮膚則是健康的。」他表示，「兩個月前這名病患接受(傳統藥方)治療，結果病灶變得更糟。」
幸虧有馬利人開發出一款應用程式(app)「Bogou」，讓法耶博士能用電腦或行動電話，把自己的專業知識與遠處普通科醫師傳來的資訊做連結。
法耶表示，透過這個加密平台，他就能看見庫利科羅區醫師上傳的影像，「然後我就能確認醫師的診斷結果，甚至給予建議」。
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