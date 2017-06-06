電影拍邀難民住家中 倫敦真實上演中央社 (2017-06-06 12:51)
才剛奪下「德國蘿拉獎」年度最成功電影大獎的「歡迎來住我家」，片中邀難民住進家中的溫馨橋段，正在倫敦真實上演。（海鵬電影提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月6日
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