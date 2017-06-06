靠著「鯊魚」Jeff Samardzija在本戰主投7又2/3局，僅丟2分的好表現，以及球隊把握住8局上滿壘的機會，打下超前的2分，巨人軍今天順利以7：2擊敗釀酒人，取得系列賽首勝。

在上一個系列賽，和費城人打得有些灰頭土臉的巨人，在本場一開始又處於落後，不過所幸Eduardo Nunez在5局上轟出個人本季第4轟，幫助球隊追平比數。

雙方一路維持平手到第8局後，巨人靠著對方奉送得2個保送攻、形成滿壘，此時Aaron Hill適時敲出帶有2分打點的二壘安打，一棒幫助球隊取得領先；9局上，在對方牛棚不穩以及守備發生失誤的情形下，巨人再拿3分保險分，終場就以5分差奪勝。

Samardzija在進入到5月後，狀況相當火燙，一掃季初的低潮，出賽6場、主投40又2/3局，防禦率僅3.32，成績相當優異，只可惜球隊狀況還是相當的差，也讓他該月只有1勝3負的成績。

不過好在他在6月份依舊延續之前的手感，今天幾乎要投完8局，幫助球隊減輕不少牛棚的壓力，只讓對手拿到2分，也順利拿下個人本季第2勝。