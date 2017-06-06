NBA前湖人成員「老漁夫」Derek Fisher（費雪）日前因疑似酒駕而遭到逮捕，今天Fisher受訪時表示很慶幸自己還能活著，並認為所幸沒有造成太大的意外。

「最重要的是我們還能安全出現在這裡，並且沒有造成其他人員的傷亡。」Fisher受訪時表示：「所以我只能正面的看待這件事情。」

根據外媒報導，Fisher當時和他的女友Gloria Govan開車在加州高速公路上撞到路肩護欄，警方認為Fisher有酒駕的嫌疑，請他做了酒駕測試後將他逮捕。

Fisher結束他的球員生涯後，2014年擔任尼克總教練，但執教尼克的第1個球季繳出尼克隊史最差的戰績，僅繳出17勝65敗，第2季一開季繳出1勝9敗後就遭到球隊開除。

Fisher目前轉戰NBA TNT電視台擔任賽事的講評。