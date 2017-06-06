洪百榕肚子「陰陰脹脹」不舒服 嚇得宋達民一身冷汗NOWnews今日新聞 (2017-06-06 12:09)
宋達民在5月底宣布與愛妻洪百榕喜獲第三胎，昨（5）日洪百榕卻突然身體不適，讓宋達民嚇出一身冷汗，經檢查後幸好只是子宮正在長大所帶來的不適。之後宋達民聽到「乖寶」強而有力的心跳聲，感動得讓他險些掉淚，笑稱：「還好忍住了，不然一個大男人有點糗。」
宋達民與洪百榕婚後生下一子一女，家庭生活很是幸福。日前宋達民開心在臉書宣布，妻子洪百榕已懷上第三胎「乖寶」，並自誇「一尾活龍」。宋達民昨（5）日在臉書透露，「話說百榕一早把我嚇得一身冷汗，因為她說她的肚子陰陰脹脹的不舒服。立馬帶她去醫院檢查，還好只是因為子宮在長大帶來的不適！」
宋達民確認愛妻身體狀況安好後，看到乖寶的超音波照片、聽到乖寶強而有力的心跳聲，讓他相當感動，險些落淚，更笑說：「還好忍住了，不然一個大男人有點糗。」並再次讚嘆生命的珍貴，感恩上帝賜給他們新生命！
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