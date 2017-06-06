橫尾太郎手遊新作 6日正式營運NOWnews今日新聞 (2017-06-06 12:15)
由 Pokelabo 與 SQUARE ENIX 共同開發、並請來知名日本 RPG 遊戲《尼爾》系列製作人橫尾太郎負責原作及創意總監，還有創作《噬血龍騎士3》與《尼爾》系列音樂的岡部啟一和 MONACA擔當音樂部分的全新手機遊戲《 SINoALICE 》即將於今（6）日正式營運！
遊戲故事講述在各個童話故事登場的主角們如白雪公主、灰姑娘、睡美人等等，為了達成讓「原作者復活」的這個使命，主角們必須互相殘殺、除去競爭對手的黑暗風格劇情，連官方在介紹上都不避諱的寫上這是「最糟的故事」。
《 SINoALICE 》目前已經可以在Apple Store和Google商店上下載，先前官方也預告與《尼爾：自動人型》的合作活動，所有玩家都可以獲得角色「2B」，不過目前伺服器尚未開啟，官方預計今日下午開始營運，各位玩家們可不要錯過這款黑暗風格的手遊囉。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Lowepro Pro Runner BP 350 AW II 專業遊俠 後背包
- 【美國Gregory】Day Pack日系休閒後背包-花園油彩
- HAPPYHOME 蜜思朶2尺三抽書櫃UZ6-260-12
- Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW 鏡頭交換袋
- TIFFEN Digital HT CPL 58mm鈦金屬多層鍍膜環型偏光鏡
- 【Berghaus 貝豪斯】REMOTE 30L多功能背包(T28X73-灰/黑)
- MARELLA 黑色方格縷空設計無袖上衣
- 【ICHE 衣哲】線條印花禮服洋裝
- CLUSE荷蘭精品手錶 MINUIT金色系列 黑錶盤/芥末黃皮革錶帶3
- 森下仁丹 晶球DHA(天然高濃縮魚油)(30包/盒)3盒組
WWDC前方手記：蘋果有了用軟體扭轉硬體屬性的能力【北京新浪網】
NASA發現火星分層湖 曾為多種微生物創「生機」【北京新浪網】
Win10最新版本：針對高端PC有專門優化【北京新浪網】
火星古湖泊再現微生物存活跡象 曾有生命存活環境？【北京新浪網】
谷歌郵箱Gmail新增AI技術！可解決釣魚郵件問題【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》