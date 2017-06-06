由 Pokelabo 與 SQUARE ENIX 共同開發、並請來知名日本 RPG 遊戲《尼爾》系列製作人橫尾太郎負責原作及創意總監，還有創作《噬血龍騎士3》與《尼爾》系列音樂的岡部啟一和 MONACA擔當音樂部分的全新手機遊戲《 SINoALICE 》即將於今（6）日正式營運！

遊戲故事講述在各個童話故事登場的主角們如白雪公主、灰姑娘、睡美人等等，為了達成讓「原作者復活」的這個使命，主角們必須互相殘殺、除去競爭對手的黑暗風格劇情，連官方在介紹上都不避諱的寫上這是「最糟的故事」。

《 SINoALICE 》目前已經可以在Apple Store和Google商店上下載，先前官方也預告與《尼爾：自動人型》的合作活動，所有玩家都可以獲得角色「2B」，不過目前伺服器尚未開啟，官方預計今日下午開始營運，各位玩家們可不要錯過這款黑暗風格的手遊囉。