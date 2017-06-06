公婆做菜利菁只負責拍照 爽喊幸運又幸福NOWnews今日新聞 (2017-06-06 12:15)
利菁與小她14歲的老公許育仁結婚15年，兩人一起走過許多風雨，感情卻依然甜蜜如初，利菁更常在臉書高調曬恩愛。5日晚上，她加碼放上小老公與公婆做菜照，表明自己只需負責拍照，頓時羨煞一堆家庭「煮」婦。
利菁平日暱稱老公「許仙」，常常分享兩人相處的甜蜜點滴，這一次放上許家三口的做菜忙碌照，她感恩地說：「我不但幸運也很幸福，幸運的是我嫁給許家，幸福是因為在他們身邊油然而生的感覺！」發文中還提及公婆喜歡種菜，並採摘蔬菜到家裡做飯，最後全家人一起享用美好的晚餐時光。不過利菁也特別解釋：「做菜時間我只負責拍照！不是不做，是不想打擾他們的幸福。」
不過部分網友在留言時卻意外離題，眼尖網友發現利菁家放了很多杯子，忍不住詢問：「那些杯子好聽話，站的真標準。」、「杯子怎麼這麼多？」、「第一眼看到好多杯子，你家住很多人？」為這則幸福發文增添趣味插曲。
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