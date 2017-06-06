▲安以軒（右）派出10位伴娘考驗新郎陳榮煉。（圖／經紀人提供，2017.06.06）

安以軒今（6）日大婚，和澳門德晉集團CEO陳榮煉在夏威夷舉辦婚禮，「安氏企業」好姊妹劉品言、夏于喬、陳喬恩、Linda等人擔任伴娘，準備四道關卡考驗新郎，檢驗他的誠意。

婚禮大手筆安排了十對伴郎、伴娘，伴娘團一開始就先檢驗新郎兄弟團的紅包「厚不厚」，接著四道關卡考驗：包括「咬愛心吐司」、「穿比基尼做性感動作」、「綜藝頭轉夾銅鑼燒」以及第四關「人肉伏地挺身」，讓伴郎團「賣笑又賣勞力」，陳小春等伴郎一度搞笑作勢翻臉，最後伴娘團出動陳喬恩「談判」，要求加碼新郎綽號「65」包紅包，這才讓陳榮煉順利闖進新娘房。

沒想到還有終極關卡，要陳榮煉在新娘房內找出「新娘鞋」，花了好些時間才找到一隻，另一隻放在保險箱內的要靠兩人「愛情密碼」解鎖，最後終於成功通關，陳榮煉展現男人氣概，一把公主抱起安以軒，在媒婆紅傘下跑了半個酒店，抱得美人歸。伴娘團共獲得200個紅包，收獲頗豐。依傳統儀式拜別家長時，安以軒一度眼眶泛淚，安爸爸叮囑陳榮煉要好好照顧寶貝女兒，進到新房後依習俗「坐長褲」，象徵穩坐財庫；喝甜湯「早生貴子」，最後安以軒向公婆奉茶，完成迎娶儀式。