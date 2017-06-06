（中央社記者尹俊傑北京6日電）蘋果公司（Apple）行動作業系統iOS 11美西時間5日亮相，針對中國大陸市場新增QR碼掃描、垃圾簡訊識別、地圖標示道路監控等功能。但不少網民嫌新介面很醜。



蘋果公司5日在年度全球開發人員大會（WWDC）上發表iOS 11、macOS High Sierra等軟體更新，並推出iMac Pro、10.5吋iPad Pro、智慧音響HomePod。



蘋果的中國大陸官網隨後介紹iOS 11針對大陸用戶推出的新功能，包括相機支援掃描QR碼、可識別並封鎖垃圾簡訊、地圖標示沿途道路監控攝影機、九宮格鍵盤更方便輸入英語、電話號碼可當Apple ID。



iOS過去沒有官方軟體支援掃描日漸普及的QR碼，在中國大陸的蘋果用戶時常得用微信、支付寶等應用程式（app）內建的掃描功能，掃碼行動支付或使用共享單車。



如今，蘋果行動裝置的相機鏡頭可自動偵測畫面中的QR碼。掃描後，可立即開啟相關網站或app，用戶也可直接掃碼付款。



但鳳凰科技官方微博發文說，iOS 11無論是左上角訊號強度、通知中心新設計，都充滿Google行動作業系統Android（安卓）的既視感，「看了通話介面直接想刷回iOS 10」。



不少中國大陸網民留言表示「挺醜的」、「不升級了」，還有人酸蘋果「安卓是你爸」。1060606