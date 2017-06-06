（中央社記者鄭景雯台北6日電）剛奪下「德國蘿拉獎」年度最成功電影大獎的「歡迎來住我家（Welcome toGermany）」，片中邀難民住進家中溫馨橋段，正在倫敦真實上演。



倫敦日前再次發生恐怖攻擊事件，倫敦網友無所畏懼，發起「#沙發借你睡」（#sofaforlondon）活動，大方邀受影響的市民入住自家，與「歡迎來住我家」這部在德國狂賣的電影，不約而同展現人性最溫暖面。



德國總理梅克爾（Angela Merkel）早早就推動「歡迎來住我家」活動，邀難民住進家中。電影「歡迎來住我家」取材這番體驗，更以幽默方式展現文化差異，由於劇情新穎有趣，去年底在德國瘋狂大賣，以新台幣9億元超高票房榮登年度賣座冠軍。



「歡迎來住我家」由德國導演西蒙凡赫文（Simon Verhoeven）執導，靈感源自歐洲面臨的難民潮問題，故事講述「哈特曼」一家人決定歡迎難民迪亞羅加入，卻因語言及文化隔閡鬧出不少笑話，但家人間複雜心結，最後竟在迪亞羅斡旋下得以化解。電影7月21日在台上映。1060606