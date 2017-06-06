屁孩感不再 小賈斯汀感性發言前任破冰狂讚NOWnews今日新聞 (2017-06-06 11:29)
美國歌手亞莉安娜於本月4日重返曼徹斯特舉辦慈善演唱會，獲得不少大咖歌手情義相挺。於本次活動現身的加拿大歌手小賈斯汀，不只於舞台上感性落淚，真摯的發言也獲得觀眾好評，與他久未碰面的「前任」賽琳娜（Selena Gomez）也在近日受訪時誇讚小賈真的非常棒。
根據《每日郵報》報導，加拿大歌手小賈斯汀於近日舉辦的「愛在曼徹斯特」慈善演唱會上獻唱，他在會場上以：「上帝是隱藏在邪惡與黑暗中的良善，他愛著你。」以此感謝在場的歌迷，因為他們相信用愛可以戰勝恐懼與邪惡。之後他更以一番感性發言謙虛表示是台下的觀眾造就了台上的他、讓他出席本次演唱會，此話一出，也博得現場歌迷的喝采。
小賈的前女友賽琳娜在近日受訪時也難得談到這位前任，直接點名小賈斯汀：「我覺得賈斯汀做得很好，這真的是一件很妙的事。」雖然這次未出席慈善演唱，但賽琳娜也讚賞了亞莉安娜和其他藝人的勇氣：「這真的很美妙，我想在場的所有人都做了件美麗的創舉，我尤其喜歡亞莉安娜處理這件事情的方式。」
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