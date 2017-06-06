▲張翰抱著女兒，一臉滿足。（圖／翻攝自張翰臉書，2017.06.06）

張翰與林利霏2016年底奉子成婚，因為林利霏懷孕，張翰一改過去浪子形象，成為新好男人，日前喜迎寶貝千金「小翰寶」誕生，6日終於曝光愛女長相，張翰在臉書曬出父女擁抱照，並幸福寫下：「小翰寶喜歡給爸爸抱。」

小翰寶首度被爸爸抱著公開亮相，只見她肉嘟嘟的可愛萌樣，熟睡在張翰懷裡，他臉上充滿幸福微笑，並特別標註「媽媽在旁邊偷笑」、「有女好幸福」以及「啟動奶爸人生」，充分說明張翰與林利霏兩人因愛女到來，沉浸在溫馨甜蜜的新手父母生活中。

▲林利霏（右）與張翰喜迎愛女到來。（圖／翻攝自林利霏臉書，2017.06.06）

小翰寶首次亮相，獲得大批網友留言祝福，藝人Melody也忍不住跑來稱讚：「好幸福！小翰寶好可愛。」張翰見狀，還以可愛的語氣回應：「小翰寶謝謝Melody姨姨！」