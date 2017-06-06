MLB／換你進來了 老虎隊小聯盟推夢幻隊球衣NOWnews今日新聞 (2017-06-06 11:43)
老虎隊小聯盟3A（Toledo Mud Hens）將推出一款「夢幻球衣」，為了表揚1992年巴賽隆納奧運美國籃球夢幻隊的誕生，當時夢幻隊為美國奪金，也創造美國隊不敗神話。
今年剛好是巴賽隆納奧運25週年，雖然這些球員都已經退休，但他們的身手仍難以令人忘懷，平均能勝對手44分，有David Robinson、Patrick Ewing、Larry Bird、Scottie Pippen、Michael Jordan、Charles Barkley、Magic Johnson等名人堂球星站台，說是「宇宙最強」也不為過。
現在老虎隊不但要延續他們的奮戰精神，還希望推出這款「仿夢幻隊」球衣能夠大賣，讓球迷也能繼續支持棒、籃球運動。
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