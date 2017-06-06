（中央社加州聖荷西5日綜合外電報導）蘋果（Apple）正式推出語音控制智慧型揚聲器HomePod，幾乎是競爭者兩倍的售價，賣的是什麼，蘋果副總裁希勒表示，內建在HomePod的Siri，已被改造成「音樂理論家」。



法新社報導，希勒（Phil Schiller）指出，Siri研發小組將這名數位助理升級成「音樂理論家」（musicologist），可以學習聽者的品味，並透過網路從雲端挑選歌曲。



希勒稱HomePod有「可撼動整間房子的力量」，稱研發小組讓HomePod變成1個強而有力的助理，能提供新聞、訊息、天氣、交通、居家控管等等眾多協助。



路透社報導，HomePod高度僅18公分，表面覆蓋白灰色的網狀構造，內建的電腦處理器可將聲音與音樂的特殊部分傳送至空間的各個角落，就像聽現場演唱一樣。



分析師認為，透過專注在聲音品質，以及HomePod上可獲得的歌曲選單，蘋果正在做的是強化其在音樂產業上的優勢。



傑克鐸研究公司（Jackdaw Research）分析師道森（Jan Dawson）表示：「比起其他智慧型揚聲器或其他內建Siri的家電，蘋果夠聰明將HomePod打造成音樂與影音為中心的裝置。」



「事實上，蘋果迄今在做的，正是宣告其將智慧助理、雲端音樂服務與真正了不起且聰明的影音結合，讓HomePod這個裝置在市場上顯得獨一無二。」



內建Siri擔任數位助理的HomePod擬訂價349美元（新台幣1萬564元），12月起開始於美國、澳洲與英國出貨。（譯者：中央社許湘欣）1060606