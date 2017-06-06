作者：何渝婷

《哈利波特》系列影響世界深遠，不僅近幾年在各地的環球影城建設了哈利波特園區，還有粉絲把自己的婚禮完全重現哈利波特電影中出現的場景，而有一些人則是開設相關店面來讓想像中的魔法世界呈現在現實生活中。

最近有一個身為《哈利波特》鐵粉的團隊獨立拍攝了一部講述佛地魔崛起之前的前傳電影《佛地魔：傳人的起源》（Voldemort：Origins of The Heir），講述哈利波特出現之前，佛地魔早期的生活以及崛起的過程。

雖然這個團隊只靠集資網站來籌措資金，還一度被擁有《哈利波特》系列版權的片商華納兄弟以侵犯版權為由要求下架，但經過協商之後，該片將會以非營利的方式播出，讓不少影迷十分期待。

獨立製片

《佛地魔：傳人的起源》是由Tryangle Films獨立製片的電影，並非來自大型製片公司，也沒有雄厚的資金或知名的演員，但目前釋出的預告就讓影迷們驚艷竟然如此精彩，實在是十分值得期待。

佛地魔為主角

J.K.羅琳筆下的作品大多以哈利波特為主角，包括後來的《哈利波特－被詛咒的孩子》也都跟原來的主角脫離不了關係，雖然佛地魔這個大反派在電影中實在令人恨得牙癢癢，但對於許多影迷來說，他同時也是不可或缺的存在，而此部電影將會完整呈現孤兒出身的湯姆瑞斗如何從一個尋求自我存在價值的巫師轉而變成令整個魔法界聞風喪膽的黑魔王。

全新自創角色

在這部電影中會以一位自創角色葛里沙雷根（Grisha Mac Laggen）作為葛來分多的後代，因為調查一件離奇殺人案件意外發現黑魔法的存在，也發現湯姆瑞斗（Tom Riddle）是幕後黑手，進而衍生接下來的故事。

由《混血王子的背叛》延伸

製作團隊在閱讀《哈利波特：混血王子的背叛》時得到啟發，其中有一段劇情是在講述鄧不利多帶著哈利波特一起觀看來自家庭小精靈哈佳的回憶，進而找尋分靈體，並更加了解佛地魔的過去，在回憶中出現的主人公因為曾向湯姆瑞斗炫耀赫夫帕夫的金杯及史萊哲林的小金匣，隔天就遭到殺害，而這部前傳電影將會從這個地方開始延伸劇情。

非營利電影

原本《佛地魔：傳人的起源》計畫差點胎死腹中，因為一度遭到華納兄弟以侵權為由要求下架募資網站，幸好後來團隊與華納兄弟達成協議，此部電影將以不募資、非營利的前提下進行拍攝，所以大家不會在電影院看到這部電影，而是從YouTube平台上就能免費觀看。

（以上圖片均取自Voldemort: Origins of the Heir 粉絲專頁）