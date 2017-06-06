三軍總醫院研發的「記憶型筆針套」以及「免膠帶尿管固定帶」，在2017年的「俄羅斯阿基米德國際發明展」獲得不少獎項，三總首次前往俄羅斯參賽就技驚四座，包含俄羅斯、烏克蘭都很關注，希望能有進一步的互動與交流。

台灣之光又一樁，三軍總醫院近年積極研發提升病人護理品質的醫療器材，不僅獲得國內肯定，也因此受邀參加「俄羅斯阿基米德國際發明展」。

三軍總醫院副院長兼執行官萬芳榮上校表示，在20多個國家共1,000多件參與競賽的作品中，三軍總醫院的「記憶型筆針套」以及「免膠帶尿管固定帶」分別獲得金牌獎、銀牌獎以及特別獎。

三軍總醫院護理團隊指出，糖尿病患者注射胰島素時，總會施打在相同部位，造成肌肉損傷，因此，他們改裝筆針套，注射前旋轉筆套，筆管上的文字圖像，就會提醒患者該注射的施打部位。萬芳榮說：『(原音)包含我的們注射記憶筆，這對老年糖尿病患者，可以避免在同樣部會注射造成損傷，藉由這發想來改變，他們覺得這個很棒，所以就得獎了。』

護理部督導長潘玉玲也說，由於長輩皮膚脆弱，膠帶撕斯貼貼容易造成負擔，所以，他們也發明「固定帶」，提升患者護理品質。潘玉玲說：『(原音)老人家皮膚很脆，每次撕膠帶都很怕皮膚會破掉，所以就想說有什麼可以取代膠帶，大家就一起想，雖然市面上有類似產品，但發現對皮膚壓力很大，所以我們就更換上面的環(扣)，就是減少固定壓力，用在身上不會有太大負擔。』

這些發明引起烏克蘭、俄羅斯創新發明協會還有俄羅斯官方單位的興趣，紛紛主動向三軍總醫院表達希望持續交流的意願，三軍總醫院也說，相關產品將會持續創新研發。希望進一步向全國及世界推廣，滿足病患的實際需求。