（中央社賓州諾里斯敦5日綜合外電報導）美國「天才老爹」比爾寇斯比（Bill Cosby）性侵案今天在美國賓夕法尼亞州開庭，其中1名原告出庭作證時忍不住落淚，說當時比爾寇斯比給她藥丸，說要幫助她「放鬆」。



法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，檢察官在庭上描繪比爾寇斯比因為成了性侵犯者，從一代巨星墮落為人人喊打的過街老鼠，他當年先博得年輕女性的信任後，再用藥物和美酒使她們失去行為能力。



這是近年來最大宗的美國名人審判案之一，這位非裔喜劇演員面臨3項加重強暴猥褻罪指控，每項罪名最高可判處10年有期徒刑，以及2萬5000美元（約新台幣75萬6800元）罰金。



79歲的比爾寇斯比在1980年代當紅家庭情境喜劇「天才老爹」（The Cosby Show）中飾演受人喜愛的父親角色，被數百萬觀眾追捧為「美國老爹」，如今因為遭指控於13年前在費城家中用藥物迷姦1名大學職員而出庭。



他今天身穿深藍色西裝，在費城近郊諾里斯敦（Norristown）的蒙哥馬利郡（Montgomery）法院受審時坐在辯護律師團旁邊，目光不時看向法官或地板。



約60名女性已經公開指控這位曾獲艾美獎的電視明星在數十年間連續犯下性侵案，不僅終結自己的演藝事業，朋友和諸多名人也因此疏遠他。



今天有幾名原告到場，不過比爾寇斯比的命運端看其中康絲登（Andrea Constand）1人的指控，單起相關事件發生在2004年1月。這是唯一1宗刑事案件，其他性侵指控的事發時間大多已太久遠，超過法律追訴期。



44歲加拿大籍康絲登指控的性侵案發生在2004年1月，當時比爾寇斯比在譚普大學（Temple University）學校董事會任職，而她則是籃球隊營運主任。



助理地方檢察官費登（Kristen Feden）說：「這個男人利用自己的權勢、名氣，和之前就用過的手段，讓1名不疑有他的年輕女性失去行為能力，藉機滿足自己的性樂趣。」



比爾寇斯比說，他給康絲登苯海拉明（Benadryl）是為了幫助她紓壓，堅稱彼此是在你情我願的情況下發生性行為，並指控她說謊。



費登說：「信任、背叛，沒有能力表達意願。」「她陷入失去行為能力的狀態，所以根本沒有辦法表達意願。」



根據路透社，法庭上第1名證人強生（Kelly Johnson）作證時表示，比爾寇斯比1996年在洛杉磯1間旅館硬塞給她1顆白色藥丸幫助她「放鬆」，之後她就失去意識，等她醒來時發現自己衣衫不整。



檢察官審訊強生這起事件，是為了確立比爾寇斯比的犯案模式，他在8年後套用這個模式到康絲登身上。



案發當年，強生在替比爾寇斯比打點個人造型的經濟公司上班，她告訴庭上，她服下這顆藥丸後失去意識，醒來時發現自己半裸和比爾寇斯比躺在床上。



強生作證時哭著表示，當時自己身上的洋裝被比爾寇斯比從下往上拉，上半部則是往下拉，比爾寇斯比還逼她雙手抹乳液觸摸他的生殖器。（譯者：中央社李佩珊）1060606