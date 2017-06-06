象牙海岸足球名將轉戰大陸 訓練中猝死中央社 (2017-06-06 11:21)
（中央社台北6日電）轉會中國大陸足球甲級聯賽俱樂部北控的象牙海岸足球名將迪奧特（Cheick Tiote），5日在訓練時突發昏厥，經送醫搶救後不幸去世，享年31歲。
綜合法國國際廣播電台、新浪體育報導，迪奧特曾為象牙海岸國家隊球員，曾於2015年奪下非洲國家盃冠軍。
迪奧特之後曾效力英格蘭紐卡索聯隊，並代表球隊出場138次，今年2月才轉會中國大陸，卻在昨天傳出於訓練中猝逝的消息。
對於迪奧特的猝逝，他的經紀人表示「深感悲痛」。象牙海岸駐中國大陸大使則表示，迪奧特的遺體將被送回象牙海岸。
紐卡索聯隊負責人貝尼蒂茲（Benitez）也同樣表示哀悼，並說「自從我認識他以後，我就非常欣賞他的職業精神」。
許多外國足球名將也都在推特上留言表示，迪奧特的猝逝是象牙海岸足球界的巨大損失，也有人直呼「兄弟你就這樣走了，我無法相信」。1060606
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