金智媛超萌雙馬尾照 讓粉絲暴動啦NOWnews今日新聞 (2017-06-06 10:54)
南韓演員金智媛近來與朴敘俊合作韓劇《三流之路》，劇中她演繹因特殊原因而無法為夢想邁進的「魯蛇」，與朴敘俊有許多精彩的對手戲，讓觀眾印象深刻。而她在昨（5）日於社群媒體上傳一張劇中裝扮的照片，清新模樣令人直呼太可愛。
韓劇《三流之路》故事以「魯蛇」為夢想努力的過程當作劇情主軸，而金智媛飾演的崔愛羅，與朴敘俊扮演的高東萬，是從小到大的好朋友，剛好劇情中有一段帶到兩人的過去，因此金智媛的扮相也跟著變「年輕」。金智媛在IG上公開的照片，就是那段劇情中出現的打扮，她綁著可愛的雙馬尾，咬著炸雞，以及她嘟嘴賣萌的照片，模樣俏皮，因此引起粉絲熱烈留言，紛紛大讚金智媛好可愛。
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