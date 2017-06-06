蘋果 WWDC 大會於今（6）日順利結束，2個半小時的發表會中公開了許多新情報， NOWnews 特別幫讀者整理了 6 大新資訊重點，讓您能快速掌握！

1. iOS 11

在iPhone上搭載的iOS即將推出最新11版本，Apple Pay除了可以購物之外，還增加了相互轉帳功能，使用者只需透過使用 iMessage ，再經過 Touch ID 等完成身分辨識，就能轉帳到指定帳號。大家熟悉的 Siri 也大幅強化，不僅聲音更加人性化、還多了翻譯功能，能將英文翻譯成中文、法文、德文、西班牙文等語言。

iOS 11 並提供新的影片及圖片編碼格式，縮減檔案大小而不失去品質；而 「Files」App更讓使用者能夠輕鬆的將資料分門別類。Apple Store與控制中心介面也大幅翻新，使用上更加順手。蘋果預計6月下旬將推出 iOS 11 測試版供用戶搶先體驗。

2. macOS High Sierra

macOS 全新版本命名為「High Sierra」，蘋果宣稱新版 Safari 不僅比Chrome快 80% ，更能阻擋影片廣告自動播放，防止廣告商等公司追蹤用戶的上網行為。

macOS High Sierra 也導入全新影像編碼 HEVC ，相對 H.264 壓縮率提高 40％ ，相同品質影片能更省空間，並且開放開發者 VR 內容。macOS High Sierra 也是預計6月推出Public Beta供用戶測試。

3. watchOS 4

加入全新的 Siri 錶面功能，抬起手就能看到更多不同的資訊與更多提醒，此外 watchOS 4 也針對健康管控有更好的表現，可以透過 NFC （Near Field Communication，近距離無線通訊）與超過 80% 的健身器材配對，即時把心跳數、消耗卡路里等運動資訊告訴使用者。

4. 全新 iMac Pro

蘋果公布了史上最強 iMac Pro，最高規格的 iMac Pro 螢幕達27吋，處理器支援 18 核心，暫存記憶體最高 128 GB，儲存空間最高 4TB SSD ，並支援 5K 解析度（5120 X 2880）。

用不到18核心的話，也有8、10 核心可以選擇，基本配置 32GB DDR4 ECC 記憶體，能夠提高至 64GB 或 128GB ，儲存硬碟基本採用 1TB SSD。除了最高規格的 iMac Pro 之外，iMac 21.5 吋與 27 吋也都有新款上市，分別有 21.5吋普通版、21.5吋4K版與27吋5k版。

5. 全新 iPad Pro

全新 iPad Pro 採用 A10X 全新處理器，螢幕更新頻率達120Hz，此外更加強了 Apple Pencil 的使用體驗，蘋果強調，比起舊版 iPad ， iPad Pro 處理效能提升 30％ ，顯示效能提升 40％ ，還可以藉由拍照把紙本轉換成PDF檔。

另一方面，全新 iPad Pro 增加 Dock 功能，讓 iPad 如同 Mac 一樣能夠快速切換 App ，節省軟體切換時間。新版iPad Pro 已在台灣蘋果官網上架，4GB 版本 10.5 吋售價 20,900 元， 12.9 吋售價 25,900 元。

6. 智慧語音音響設備 HomePod

蘋果全新推出的 HomePod 結合麥克風、喇叭和 Siri ，高約7 英吋，底部有七個揚聲器，還內建六個麥克風隨時接收語音指令，不論使用者在任何方位，只要說出想聽歌曲， HomePod 就會在 Apple Music 找出並播放，讓使用者體驗到高品質音樂與使用體驗。