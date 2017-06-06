MLB／男子去阿姨的閣樓 找到價值百萬球員卡NOWnews今日新聞 (2017-06-06 11:13)
美國田納西州一名男子，在阿姨家的閣樓發現數以百計未拆封的球員卡，這些球員卡從50、60年代保存至今，價值大約1百萬元美金（約3千萬元新台幣）。
你能想像球員卡未來的價值嗎？這名美國男子，在叔叔過世後，進到高齡90歲的阿姨家的閣樓，發現許多箱未拆封的球員卡，這些球員卡從1950、60時期保存超過半個世紀。
這些球員卡包含NBA名人堂球星Wilt Chamberlain的菜鳥卡，其中最有價值的，就是1948的Bowman球員卡，雖然這盒卡片沒有註明製造商，但黑白球員卡上清楚的寫道，是由費城一間口香糖公司生產，這也是他們公司成立第一年的重要里程碑。
這盒Bowman球員卡，包含名人堂傳奇球星Stan Musial的菜鳥卡，以及Yogi Berra、Ralph Kiner以及Warren Spahn等傳奇球星的球員卡，這盒球員卡就價值將近50萬元美金（約1千5百萬元新台幣），再加上其他的卡片，總價直逼1百萬元美金。
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