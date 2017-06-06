萬眾矚目的NBA總冠軍賽於上周六展開，勇士率先拿下前兩戰且都以大分差取勝。然而即使勇士隊已佔盡上風，並沒有因此影響觀眾的收看欲望，大家依舊屏息等待兩隊的明星球員火力全開，進行世紀對決。

根據美聯社引用尼爾森公司的統計數據，截至美國時間周一，這兩場勇士與騎士的第三度冠軍爭霸戰平均收視率已來到1960萬人次，比去年成長了5%。其中第二戰的平均收視率更飆升至2010萬人次，是繼1998年「籃球大帝」Michael Jordan的公牛隊與爵士隊的傳奇對戰後，總決賽第二戰收視率新高。

球迷們都喜愛明星球員，有了Lebron James、Kyrie Irving、Kevin Love、Stephen Curry、Kevin Durrant、Klay Thompson以及Draymon Green，這次的NBA總冠軍賽儼然就是全明星賽的陣容，這也難怪即使目前場場大分差，收視率依舊高居不下。

勇士隊在第一戰以22分的分差取得壓倒性勝利，在第二戰又以19分的同樣懸殊分差讓騎士再次吞敗。勇士隊從季後賽開始已取得14連勝，還沒有輸過一場比賽，氣勢銳不可當，他們只要再贏下兩場比賽，就能從騎士隊手中奪回冠軍獎盃。

騎士隊去年總冠軍賽在3：1落後的局勢下反轉成功，擊退勇士捧回冠軍寶座。今年開賽便以2：0居劣勢，究竟這一次會不會再次上演逆轉？或是勇士隊有望雪恥成功，搶回冠軍獎盃？全世界的球迷皆拭目以待。