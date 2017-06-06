NBA／史上最強？ 勇士被看好勝過96年公牛NOWnews今日新聞 (2017-06-06 11:20)
NBA總冠軍賽前2戰打完，勇士取得2：0領先，且2場比賽都是壓倒性的大比分勝出，打得東區冠軍騎士毫無招架之力，也讓人再次議論起今年的勇士到底有多強。
《ESPN》邀請了拉斯維加斯多家國際知名博彩公司，將今年的勇士和1995-96球季、由「籃球之神」Michael Jordan所帶領的公牛相提並論，當年的公牛在例行賽打出72勝10敗的驚人成績並且奪得總冠軍，每每談論起史上最強球隊時，這支公牛總是會被率先提起。
比較的結果在6家博彩公司中共有5家看好今年的勇士會勝出，最高讓分為8分，最低讓分則是2分，至於整個系列賽勇士能夠勝出的賠率為-360，公牛則高達300。
不過這些博彩公司都強調現今球風和以前的不同，兩支球隊若正面交鋒，要用哪個時候的規則來吹判會相當影響勝負。
博彩公司《South Point》的代表認為雙方實力接近，勝負的關鍵會在於哪一方能夠主導比賽的球風。《Westgate Las Vegas》則表示：「現在是不同的時代了，現在的球員都比以前的球員來的更高、更壯而且更快。」
至於《CG Analytics》的營運長Matthew Holt則強調了手部動作合法與否會是雙方對陣的關鍵，兩支球隊都是因應各自年代的球風、規則而打造，倘若手部動作合法則公牛會相當佔上風，反之則是勇士佔有絕對的優勢。
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