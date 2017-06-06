NBA冠軍賽／全勝奪冠？ 湯普森爸：勇士成最偉大球隊NOWnews今日新聞 (2017-06-06 11:22)
勇士今年在季後賽已經取得14連勝的佳績，勇士Klay Thompson的爸爸Mychal Thompson（湯普森）今天受訪時表示，假如今年勇士能夠在季後賽取得16連勝奪冠的話，那將是史上「唯一」最偉大的球隊。
Mychal Thompson表示：「我過去曾經待過『ShowTime』時期的湖人，但我們當時沒有取得像現在勇士這樣的成就，也沒有球隊曾做到過，假如今年勇士能夠16勝0敗奪冠，那我想所有的討論就不用再繼續，因為勇士將成為最好的球隊。」
勇士今年在季後賽已經取得14連勝的佳績，成為史上首支達成季後賽14連勝的球隊，未來在騎士主場的2戰皆贏球的話，那他們將寫下史無前例的季後賽全勝封王紀錄。
Mychal Thompson也認為假如今年勇士奪冠，那麼他們就將建立起勇士王朝，並相當有機會在未來9年當中，再拿下5至6個冠軍。
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