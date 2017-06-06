昆凌曬不科學美腿 甜蜜喊話兒子：盼很快見到你NOWnews今日新聞 (2017-06-06 11:25)
天王周杰倫與昆凌結婚後相當恩愛，兩人婚後先生下愛女小周周（Hathaway），並在2月情人節當天宣布再度懷孕的好消息。然而昆凌即使已懷孕6個多月，四肢依舊纖細，讓許多網友紛紛直呼不可思議。近日昆凌舉辦「寶寶派對」，也曬出大腹便便的孕肚，昆凌更甜蜜喊話兒子：「盼望很快見到你。」
自從周杰倫宣布昆凌喜懷第二胎後，昆凌的孕肚一直備受外界關注。近日昆凌在臉書曬出許多張挺著孕肚與友人的合照，並笑說：「令人愉快的寶寶派對。」照片中昆凌的四肢如同少女般纖細，可謂「養胎不養肉」的最佳代表。昆凌同時透露期盼兒子到來的心情，溫柔喊話：「盼望很快見到你，小夥子。」
周杰倫與昆凌為保護女兒，所以從未曝光小周周的正面照，但有眼尖網友發現在昆凌PO出的影片中，似乎出現小周周的身影，經細心網友比對後，認為小周周的頭髮比較短，該位小女孩應是方志友的女兒Mia。即使看不到周董與昆凌愛的結晶，昆凌的孕照也相當吸睛，許多網友紛紛大讚：「昆凌真是好瘦、好美的孕婦。」、「這腿，不科學啊。」
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