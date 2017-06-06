資格賽並列第8 潘政琮4闖美國公開賽中央社 (2017-06-06 11:17)
（中央社記者李晉緯台北6日綜合報導）台灣高球好手潘政琮在兩輪的資格賽分別打出65桿、70桿，最終以總計135桿成績並列第8，第4度拿下年度大賽之一、美國公開賽的參賽權。
美國高爾夫協會（USGA）舉辦的美國公開賽（U.S.Open）是年度大賽之一，當地時間15日起將在美國的威斯康辛進行4回合共72洞的賽事。
潘政琮在資格賽首輪打出8鳥、1柏忌，低於標準桿7桿的65桿，次輪他抓下2隻小鳥、獵下1隻老鷹，另外吞下2個柏忌，打出低於標準桿2桿的70桿，以兩輪合計低於標準桿9桿的135桿成績並列第8名，在122取14的賽事中脫穎而出，獲得參加今年美國公開賽的資格。
潘政琮2011年、2013年、2015年都曾透過資格賽拿下美國公開賽的參賽權，其中2011年、2013年他以業餘身分參賽，2015年轉入職業，他的職業生涯第1場比賽就是美國公開賽。
2011年首度參加美國公開賽，潘政琮前兩輪分別打出74桿、78桿，未能獲得晉級，2013年他在前兩輪都打出72桿，以並列20名晉級，成為台灣首位晉級4大賽後兩輪的選手，後兩輪他陸續打出75桿、76桿，最終以並列45名做收。
潘政琮2015年轉入職業的處女秀，在美國公開賽前兩輪陸續打出71桿、72桿，取得晉級資格，後兩輪則打出76桿、74桿，最後並列64名。1060606
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