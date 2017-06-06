▲金世正（左）、金路雲確定演出《學校2017》。（圖／翻攝自gugudan臉書、SF9 IG，2017.06.06）

韓劇《學校》系列捧紅許多明星，因此即將開拍的《學校2017》出演名單受到許多人關注。在日前傳出金裕貞接到演出通知，讓外界很期待她能出演，可惜經過考慮後，金裕貞決定辭演，而金世正則確定接演女主角。

金裕貞的經紀公司在昨（5）日，對外表示經過多次討論考慮後，金裕貞婉拒演出。也在同一天，《學校2017》的劇組對外宣部，女團成員金世正確定演出，而接演的角色就是女主角羅恩好。此外，男團SF9團員金路雲也將在戲劇中尬上一角，曾經在網路劇中展現優異演技的他，將在《學校2017》裡有什麼樣新的風貌，令外界非常期待。

《學校2017》劇情講述，高中生羅恩好擁有優秀的畫畫技能，希望能考上好大學，並與初戀男友成為校園情侶，但是卻意外被冠上「不良學生」的標籤，人生開始出現波瀾。