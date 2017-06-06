MLB／歷史上的今天 左右開弓怪傑范迪特首登板NOWnews今日新聞 (2017-06-06 10:34)
在大聯盟歷史上，曾經出過多位打擊或投球姿勢怪異的選手，但在近代運動科學逐漸發達的情況下，這類選手逐漸消失在棒球歷史的舞台上。不過事實上，在不久前的2015年，還曾經出過一位能夠左右開弓的「投手」，他就是運動家隊的Pat Venditte(范迪特)，而他在大聯盟的首登板，剛好就是2年前的今天。
時常在看棒球的球迷就知道，在球場上能左右開弓的人，常常就能在一個打席中率先佔據主動的位置，像是前勇士強打Chipper Jones，就是這樣一位全能的強打者。
由於投球機制更加複雜，因此在「死球時代」之後，過去聯盟並沒有出現過能專職左右開弓的投手，直到Venditte的出現。他在2015年6月6日運動家對紅襪之戰，上場後援2局無失分，馬上吸引到許多球迷的眼球，成為當時熱烈討論的一名選手。
事實上，他過去在小聯盟就曾經引起廣泛的討論，因為他剛好碰上一名左右開弓的打者，結果出現兩人互不相讓，形成打者在打擊區走來走去、投手則是手套換來換去的窘境。
最後主審決定兩人都分別以右手和右打來完成這一次的打擊，而且在該場比賽後，聯盟也決定出台相關規定，那就是投手必須在每個打席前，明確的用動作告訴主審和打者要用哪一支手投球，而且不得在該打席途中換手。
不過，雖然享有一些優勢，不過Venditte在大聯盟的成績並不突出，在2016年就分別被交易到藍鳥和水手，今年目前還沒有在大聯盟出賽的紀錄。
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