日職／巨人10連敗 陽岱鋼霸氣回應：仍相信會奪冠NOWnews今日新聞 (2017-06-06 10:37)
日本職棒交流戰，讀賣巨人隊本季首度面對西武隊，將由王牌投手菅野智之主投，由於巨人已苦吞10連敗，再輸就要追平1975年所創下史上最差11連敗成績，因此台灣好手陽岱鋼也在今天正式被升上一軍。
陽岱鋼也接受《報知體育》專訪，他說：「我問我自己是為何而來巨人隊，就是要為了奪冠，不過現在還沒有任何貢獻。」
但陽岱鋼認為現在還不遲，「巨人隊到現在要奪冠還不算晚，就是把該做的做好，還是相信可以奪冠，希望成為這樣的力量。」
陽岱鋼歷年對西武隊今天先發野上亮磨打擊率高達3成62，1轟，7打點，他也有機會展現他的快腿跟華麗的中外野守備。
陽岱鋼說：「希望成為球隊的力量，不過棒球是9個人一起打的，比起我一人而已，球隊團結一心更是重要，希望能成為球隊贏球的一塊拼圖。」
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