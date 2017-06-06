陽岱鋼一軍首戰 對戰西武投手略占上風中央社 (2017-06-06 10:43)
（中央社記者黃名璽東京6日專電）效力日本東京讀賣巨人隊的台灣外野手陽岱鋼，今天將正式穿上一軍球衣出賽，西武隊派出先發投手野上亮磨盼壓制，但從兩人對戰成績來看，陽岱鋼以3成62打擊率略占上風。
日本職棒目前正進行跨聯盟交流戰，巨人隊4日以1比3敗給歐力士隊，繼2006年6月後，相隔11年再出現難堪的10連敗戰績，只要今天對戰西武隊再輸球，就追平隊史最慘11連敗紀錄。
日本體育報知報導，日前傷癒復出，在二軍調整得不錯的陽岱鋼，今天將在對戰西武隊比賽正式升上一軍，西武隊先發投手野上亮磨將用「3D投法」對付陽岱鋼。
野上亮磨除了用內角、外角、高低球等對付陽岱鋼，還會使用曲球及變速球等。
不過，從兩人過去對戰成績來看，陽岱鋼明顯以47打數17安打、3成62打擊率包括1支全壘打略占上風。對陽岱鋼連內角球都處理得很好，野上也有所警戒。
日刊體育報導，本來打第一棒的陽岱鋼，球團為了不要讓剛升上一軍的陽岱鋼就揹負重擔，今天出賽可能從第6棒開始，希望陽岱鋼可以止住巨人隊連敗。1060606
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