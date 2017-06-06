日女模哭訴為奴13載 公司零酬勞壓榨險斷炊NOWnews今日新聞 (2017-06-06 10:01)
日本知名女模特兒西山茉希近日出面控訴，從今年二月開始，經紀公司就沒有給她任何酬勞；五月時更變本加厲，乾脆不排任何工作給她，儼然是將她冷凍，完全不顧她家中有兩個孩子要養。
現年31歲的西山茉希身兼模特兒與演員，2013年時與演員早乙女太一結婚，目前育有兩名小孩。而近日西山茉希卻出面向八卦雜誌哭訴，表示她去年懷第二胎時一度面臨流產危機，公司卻將她減薪，讓她感到相當無助。她更加碼爆料，表示從今年二月開始就沒有拿到應得的酬勞，之後公司更變本加厲於五月時不再排任何工作給她，讓她生活開銷倍感壓力。
這次出面揭露公司的惡行惡狀，更表明和經紀公司合作的這13年酬勞始終如一，簡直形同奴隸契約。目前西山已委託律師幫她解決與經紀公司的問題，如果無法恢復工作就要求解約，不能讓家計斷炊。
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