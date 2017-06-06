MLB／韋蘭德MRI出爐 無結構性損傷NOWnews今日新聞 (2017-06-06 10:13)
底特律老虎隊王牌投手「虎王」Justin Verlander（韋蘭德），昨役因右側腹股溝不適退場，今天老虎球團宣布MRI（核磁共振）結果，他並沒有結構性損傷。
Verlander在昨天老虎與白襪之戰，投到第3局，先是挨了Todd Frazier的陽春全壘打，接著又保送Yolmer Sanchez，隨後就因右側腹股溝不適，提前退場，他只投了2局就用72球，被敲6支安打，失2分都是自責分。
老虎隊今天公布Verlander的MRI結果，他的傷勢並沒有結構性損傷，不過目前球隊還不能確定他什麼時候可以再次登板先發。
昨天Verlander是繼2014年8月12日對上海盜只投1局以來，先發局數最短的比賽，這也是他大聯盟生涯第四次，擔任先發投手時，在第3局沒有拿下任何出局數。
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