▲范范帶著保母小亨堡來追星，小亨堡見到Hebe瞬間樂翻。（圖／翻攝自臉書，2017.06.06）

范瑋琪（范范）與陳建州（黑人）婚後生下雙胞胎兒子飛飛、翔翔，請來保母「小亨堡」一同照顧兒子們，小亨堡任職期間相當用心，黑人夫婦對她更是疼愛有加，兩人知悉小亨堡喜歡Hebe（田馥甄），范范便帶著小亨堡去追星，讓黑人獨自在家「一打二」，讓網友很是羨慕。

小亨堡在IG曬出與女神田馥甄的合照，開心地說：「田馥甄真的好美～好美～好美，看到女神我也是醉了，這幾天會失眠吧。」隨後更不忘感謝黑人夫婦，「謝謝范姊帶我去追星，謝謝黑哥輕鬆一打二的讓我去追星，謝謝今天每一個熱情的人，全後台的人都知道黑范保母很迷田馥甄了。」

▲小亨堡（左）同框女神Hebe（右），笑說這幾天會失眠。（圖／翻攝自臉書，2017.06.06）

有網友看到小亨堡與Hebe的合照，笑說：「應該不只後台，全台可能都知道妳很迷田馥甄了！」更有網友大讚黑人夫婦真是好老闆，紛紛直呼：「好好的員工福利。」、「絕世好老闆。」、「羨慕到淚流滿面。」