辣模艾蜜莉度假玩很大 乳下美痣大方秀NOWnews今日新聞 (2017-06-06 10:19)
美國性感女模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）因在電影《控制》（Gone Girl）展露姣好身材而獲得關注，不僅在工作上，私下她也喜歡展現自己的美好曲線，日前上傳了一張美乳照，胸下性感的黑痣讓粉絲直呼受不了。
艾蜜莉在IG頻頻上傳自己的度假照，她與友人一起到義大利托斯卡尼開心度假，粉絲除了盡情享受豔陽下的火辣比基尼之外，還能見識艾蜜莉跟朋友們的有趣玩法，只見她分享的影片上，朋友手上沾滿溫泉泥，大摸她的性感蜜臀，最後留下兩個完整的手掌印，網友紛紛留言：「我想成為妳朋友！」
艾蜜莉今（2017）年25歲，外型成熟性感，身高171公分，並擁有一雙纖長美腿，時常在IG大方分享自己的完美身材，讓粉絲除了演出，也能看到日常生活中最真實的她。
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