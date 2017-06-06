NBA冠軍戰正如火如荼進行中，騎士隊球星Lebron James上周位於洛杉磯的家門口被噴上種族歧視字樣，使正面臨冠軍賽龐大壓力的James心情相當沉重。日前一位俄亥俄州的中學老師透過溫暖的舉動，試圖讓這位來自克里夫蘭的騎士隊明星球員知道，他的家鄉依舊張開雙臂歡迎他回家。

Jennifer Pennington是阿克倫公立中學的英文及語言藝術老師，她日前在James位於俄亥俄州貝斯鎮的住宅附近放置幾面標語，上面讚揚著James這位阿克倫的驕傲。

Pennington共製作了三面白色的雙面立牌，用黑色麥克筆以粗體寫著『英雄 (Hero)』、『模範 (Role Model)』、『人道主義者 (Humanitarian)』、『領導者 (Leader)』，以及『善良厚道的人 (Good Samaritan)』，並將他們立在James住宅的車道對街。

Pennington在ESPN的電話專訪時表示：「當我看到N字樣(N表示Nigga，為歧視黑人的字眼)被漆在他位於洛杉磯的家門時，我心都碎了。任何人都不該被用這個字辱罵。」

原本Pennington只是在臉書上分享想做標語的想法，結果意外受到許多人的鼓舞後，她決定將之付諸行動。「這似乎是唯一能夠擊退這世上仇恨的方式。其實我可以做出很多很多的立牌，但我想也許只要少少幾面，就能夠傳達出我想要的訊息了。」

Pennington表示James對於阿克倫有非常深遠的影響，也長期致力於回饋他的家鄉。James一直以來贊助了阿克倫學校很多經費，也在四月份宣布將會設立『我答應 (I Promise)』計畫，用以幫助有困難的孩子。

「我認為James是一個很具啟發性的人，他非常的出色。」剛喜獲女兒的Pennigton說，「要是我女兒未來有跟他一樣的人格特質，我一定會相當以她為傲。」