NBA／保護少主 恩比德與西蒙斯將不參加夏季聯賽NOWnews今日新聞 (2017-06-06 10:22)
七六人Joel Embiid（恩比德）與Ben Simmons（西蒙斯）都是球隊重要的重建基石，但由於2位少主都帶有傷勢，七六人總裁Bryan Colangelo今天宣布這2名球員將不會參加今年的夏季聯賽。
Embiid在今年球季表現不俗，31場比賽中，每場繳出平均20.2分7.8籃板2.5火鍋，曾帶領球隊打出一波5連勝的佳績，想到還是受到膝傷困擾，打了31場比賽後，還是只能高掛免戰牌。
Simmons則是球季尚未開打，在季前訓練時弄傷右腳造成骨折，球季進而報銷，2位狀元都能趁著夏天不參加夏季聯盟的情況下得到充分的休息，以利備戰明年球季。
七六人在今年的選秀會中獲得榜眼籤，總裁Colangelo期盼能選進土耳其球員Furkan Korkmaz，但Korkmaz仍與土耳其超級聯賽還有著合約。
七六人本季繳出28勝54敗的成績，是近4年繳出最優秀的成績，但仍連續5年無法打進季後賽，七六人也期盼Embiid與Simmons這兩位少主能保持健康的身體，帶領七六人打出亮眼的成績。
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