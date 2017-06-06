延宇振黑白時尚海報公開 暢談理想型NOWnews今日新聞 (2017-06-06 09:21)
南韓演員延宇振戲劇作品豐富，在韓劇《又，吳海英》、《來自星星的你》都能看到他的身影，近日他與朴敏英、李東健合作演出的古裝劇《七日的王妃》也已經於韓國播出，收視率不俗。而他日前為知名時上拍攝海報時，發表了對於這一次出演的想法。
延宇振拍攝的時尚海報，畫面都是以黑白色調呈現，有他身穿襯衫與短褲；也有他一身白色的裝扮；還有他穿著輕便的白色上衣與牛仔褲，完美展現海報的主題「黑與白」、「善與惡」。據韓媒報導，他拍攝完接受訪問時，提到日前已經播出的史劇《七日的王妃》，透露為了將角色擁有的史實表達，藉由觀賞《朝鮮王朝實錄》，學習如何演繹「李懌」。另外，延宇振還表示喜歡的女生是像朋友一樣，而且他的理想型會隨著演出戲劇作品不停變動，因為常常不由自主的與角色同化。
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