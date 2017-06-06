NBA冠軍賽／JR表現不如預期 騎士第3戰將變陣NOWnews今日新聞 (2017-06-06 09:30)
NBA總冠軍賽打完前2戰，騎士以0：2落後勇士，其中前2戰都以大比分差落敗，被寄予厚望的「神經刀」JR Smith表現不如預期，根據聯盟消息指出，第3戰騎士將會改變先發陣容，改由前2戰表現不俗的Iman Shumpert（薛姆波特）擔任先發。
Shumpert在第2戰上場22分鐘，繳出6分4籃板3抄截的成績，雖然命中率只有6投1中，但在防守端表現相當積極，特別是帶給勇士頭號球星Kevin Durant相當大的防守壓力。
相較於Shumpert，原先的先發得分後衛Smith則在場上消失，教練團原本期盼他能在場上表現更加積極，沒想到首戰在上場28分鐘裡，投籃命中率4投僅1中，第2戰表現更加慘淡，上場14分鐘僅繳出2投0中的成績，難怪教練團對他失去耐心。
騎士主帥Tyronn Lue決定在第3戰加強他們的防守，他表示：「我認為他們都了解這一點，面對總冠軍賽是不能鬆懈的，勇士球的流動轉移是相當棒的，你必須有效的封鎖他們，假如你做不到，他們會讓你付出代價。」
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