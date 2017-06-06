讀賣巨人隊今天將在交流戰遇上西武獅隊，目前10連敗中的巨人，已確定將陽岱鋼升上一軍，並且若依日本媒體《日本體育》預測，他可能先發打第6棒、中外野手，本季首度出賽。

陽岱鋼表示：「我希望為球隊有所貢獻。」

巨人隊一棒可能會交給隊長坂本勇人，而陽岱鋼可以擔任關鍵打者，指定打擊部分，老將阿部慎之助有機會先發出賽，先發野手9人合計生涯有1243轟，10連敗狀況，只有22分，日美通算101轟的洋砲Casey McGehee表示：「只好奮起了。」

陽岱鋼是因為下半身傷勢，延遲了近3個月後再度復出，因此他是否能有爆炸性的演出，也是未來巨人隊回到列強之首的關鍵。