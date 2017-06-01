▲盧廣仲（左）初挑大樑，與蔡振南「魯蛇父子檔」。（圖／好風光提供，2017.06.01）

盧廣仲戲劇處女作《花甲男孩轉大人》首播便大獲好評，飾演魯蛇大學生的他，在第二集與飾演他父親的蔡振南，有一段互相飆罵的對手戲，父子倆邊走邊罵，場景不斷變換，一鏡到底長達3分半，蔡振南發揮影帝級罵人功夫，搭配盧廣仲自然生動的演技，在短時間便迅速累積350萬人次觀看。

蔡振南在臉書PO出與盧廣仲互相飆罵的橋段，笑說：「只要是罵人的戲，不管幾分鐘，我跟盧廣仲都可以一鏡到底，絕不NG！」更大讚盧廣仲「超屌」；盧廣仲在這場精采絕倫的對手戲中，大秀「輪轉」台語，並打趣地說：「我台南來的啦！」盧廣仲為求良好表現，也下足功夫，表示：「這場台詞我背了一個禮拜。」對於蔡振南如此生動的演出，也讚嘆：「南哥最屌。」

導演瞿友寧採用「一鏡到底」的拍攝手法，使得蔡振南、盧廣仲這段父子對罵橋段相當生動，播出後隨即驚豔四座。瞿友寧坦言面對滿滿三頁台詞，起初很怕若將節奏拉長，便會把這段精彩對白冷掉，但在看完場景後馬上決定用此種拍攝手法。對於蔡振南、盧廣仲的表現，瞿友寧讚嘆：「兩個渾然天成的好演員。」除了演員的努力，瞿友寧也喊話，即使在如此惡劣的環境，希望大家了解台灣還有一群工作人員依舊努力著，並盼大家能繼續支持！