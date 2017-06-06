蘋果 WWDC 開發者大會，除 iOS 11 多項功能更新外， MacOS 也有新版推出，名稱 macOS High Sierra ，Safari能夠阻止廣告自動播放與追蹤，相對 Chrome 快 80％ ，檔案系統則用 APFS ，讓讀取更有效率。

新一代 Mac 作業系統名稱變更成 macOS High Sierra ，特別強調瀏覽器效能，蘋果說明， JavaScrip 能比 Chorme 快 80％ ，並且能阻擋影片廣告自動播放，也會使用機器學習技術，阻擋使用者上網行為遭到廣告商等機構追蹤。

新 Safari 能夠開啟閱讀模式，過濾廣告、分享、Like等介面；檔案系統 Apple File System （ AFPS ）能夠最佳化 SSD 與 USB 隨身碟儲存，不但加快存取速度，檔案預覽也更加快速。

macOS High Sierra 導入全新影像編碼 HEVC ，相對 H.264 壓縮率提高 40％ ，相同品質影片能更省空間，並且開放開發者 VR 內容，配備HTC Vive等裝置，發表會中特別展示星際大戰 VR 影片，畫面效果相當震撼。

蘋果立即啟動 macOS High Sierra 開發者預覽版本，預計六月釋出 Public Beta ，只要申請加入 Apple Beta 軟體計畫就能搶先試用，正式版本預計在秋季釋出，相對於日前 macOS 版本變動，此次普遍認為差異沒有太大。