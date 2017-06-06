新版macOS發布 阻擋網路廣告播放與追蹤NOWnews今日新聞 (2017-06-06 09:50)
蘋果 WWDC 開發者大會，除 iOS 11 多項功能更新外， MacOS 也有新版推出，名稱 macOS High Sierra ，Safari能夠阻止廣告自動播放與追蹤，相對 Chrome 快 80％ ，檔案系統則用 APFS ，讓讀取更有效率。
新一代 Mac 作業系統名稱變更成 macOS High Sierra ，特別強調瀏覽器效能，蘋果說明， JavaScrip 能比 Chorme 快 80％ ，並且能阻擋影片廣告自動播放，也會使用機器學習技術，阻擋使用者上網行為遭到廣告商等機構追蹤。
新 Safari 能夠開啟閱讀模式，過濾廣告、分享、Like等介面；檔案系統 Apple File System （ AFPS ）能夠最佳化 SSD 與 USB 隨身碟儲存，不但加快存取速度，檔案預覽也更加快速。
macOS High Sierra 導入全新影像編碼 HEVC ，相對 H.264 壓縮率提高 40％ ，相同品質影片能更省空間，並且開放開發者 VR 內容，配備HTC Vive等裝置，發表會中特別展示星際大戰 VR 影片，畫面效果相當震撼。
蘋果立即啟動 macOS High Sierra 開發者預覽版本，預計六月釋出 Public Beta ，只要申請加入 Apple Beta 軟體計畫就能搶先試用，正式版本預計在秋季釋出，相對於日前 macOS 版本變動，此次普遍認為差異沒有太大。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
WWDC前方手記：蘋果有了用軟體扭轉硬體屬性的能力【北京新浪網】
NASA發現火星分層湖 曾為多種微生物創「生機」【北京新浪網】
Win10最新版本：針對高端PC有專門優化【北京新浪網】
火星古湖泊再現微生物存活跡象 曾有生命存活環境？【北京新浪網】
谷歌郵箱Gmail新增AI技術！可解決釣魚郵件問題【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》