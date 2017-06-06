▲南柱赫（右）、申世景主演的韓劇《河伯的新娘2017》 預告公開。（圖／翻攝自南柱赫、申世景IG，2017.06.06）

由南柱赫、申世景、孔明、林周煥等人主演的韓劇《河伯的新娘2017》，預計將於7月播出，接檔燒腦劇《Circle：相連的兩個世界》。而近日劇組公開第二版預告，立即引起熱烈討論。

《河伯的新娘2017》劇情講述，不小心墜入凡間的河伯，遇見了神經外科醫生素兒，所發生一連串的故事，是一部逗趣的愛情劇。而這一次釋出的預告，只有短短的30秒，飾演河伯的南柱赫穿著白色襯衫，原本看著水族箱裡的魚兒，後來卻被對面身穿一襲白色洋裝的素兒（申世景飾）吸引目光，而在看到素兒後，河伯臉上掛著淺笑，最後兩人隔著水族箱凝視對方，搭配悠揚的音樂，使整個畫面非常的有意境。