隨著七月的腳步越來越近，球迷們對於本屆明星賽的先發名單陣容也越來越期待，大聯盟官網今天就排出了10名「有可能首次入選明星賽」的傑出球員，好讓大家望梅止渴一番。而這其中包括了洋基「法官」Aaron Judge，以及「韓職最強洋砲」Eric Thames(泰姆斯)。

Judge本季的成績不用在多贅述，.324打擊率、18發全壘打、41分打點，攻擊指數1.110，第二年在大聯盟就打出了自己的身價，讓紐約球迷看到了他們的未來。

而且他還證明了他不僅僅只是個強打，還是個能帶動隊友的發動機，目前洋基以32勝22負(勝率.593)高居美東第一，球隊重建的速度相當迅速。

因此，大聯盟官方也將他排在這個名單中的第一位，認為他的身手已經完全符合全明星的資格，理應要在馬林魚主場亮相。

排名第二的是太空人強打Carlos Correa，僅22歲的他，已經是球隊最棒的球員了，除了一肩扛下四棒重任外，他的守備位置還是最為難守的游擊，在這樣的壓力下，他還能打出.315打擊率、11轟、39分打點的成績，實為不易。

另外進入到這份名單中的選手還有：Zack Cozart(紅人)、Corey Dickerson(光芒)、Miguel Sano(雙城)、Michael Conforto(大都會)、George Springer(太空人)、Jake Lamb(響尾蛇)、Avisail Garcia(白襪)、Eric Thames(釀酒人)。

其中最讓人感到驚奇的莫過於Thames，他本季從韓職轉戰大聯盟，繳出.273打擊率、15轟、29打點的神奇表現，一度被對手懷疑使用禁藥，但是有實力的人不怕寂寞，大聯盟官方肯定他本季打擊的能力，認為他應該要被選進明星賽中。