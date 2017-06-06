馬刺主力控球後衛「法國小跑車」Tony Parker（帕克）在季後賽面對火箭時不幸受了傷，最快要在明年1月才能回到球隊中，日前Parker接受法國媒體採訪，他表示自己不會在今年退休，還想替馬刺多打3個球季。

「我希望能拿到馬刺給我生涯最終的合約。」Parker表示：「明年將是我生涯最後一次的合約年，也是我生涯中，首次成為自由球員，我已經說過好幾次，我想要再多打3個球季，然後完成在馬刺效力20年的目標，我希望能持續在場上有好的表現。」

「當你受到這種傷時，你必須有相當強的心理素質，我不想要讓大家覺得那是我最後一場比賽，我不會回到球場上等等，因為在我的腦子裡，我絕對會再回到球場上。」

以Parker先前對於馬刺的貢獻，Parker續留馬刺的機會還是相當高，原因是希望Parker能夠「母雞帶小雞」，幫助陣中年輕小將Dejounte Murray成長，只不過由於薪資空間的關係，Parker不太可能可以拿到大合約。