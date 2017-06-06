國道一號火燒車意外 無人受困（2）中央社 (2017-06-06 09:50)
新北市消防局6日上午8時39分獲報，國道一號南下36公里處發生火燒車意外，外側車道1台廂型車起火，駕駛自行跑下車，搶救中。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 106年6月6日
關鍵字：
上一則：環團環保署抗議
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- FT飛碟 3KVA電武士直立式ONLINE UPS不斷電系統 FT-6030SG
- EPSON 原廠高容量碳粉匣 S050588(黑) (M2410D/MX21DNF)
- Timberland 男款咖啡色防水透氣休閒鞋
- EPSON EH-TW5300 家庭劇院3D投影機
- 【TISSOT】Le-Locle-Lady藝術時尚機械女錶-黑/銀(T41118354
- 日本製《DAINICHI》大日空氣清淨保濕機-夢幻粉 HDRX311T-P
- 【TISSOT】T-SPORT 鈦金屬三眼計時腕錶-白(T0694174403100)
- Finale v25 (樂譜繪製) 教育版 單機版(下載)
- AS-亞伯弓型扶手皮革辦公椅-66x66x103cm
- EPSON WF-7111 網路高速A3+噴墨設計專用印表機
鮮奶漲幅創5年新高 天候熱供給減少【台灣醒報】
被母趕出家門 少年爬牆回家墜樓重傷【NOWnews今日新聞】
雙耳安裝人工耳蝸 轉變聽障者生命【NOWnews今日新聞】
菲國遇害台人骨灰返台 場面哀戚（3）【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》