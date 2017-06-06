（中央社記者黃國芳嘉義縣2017年6月6日電）阿里山第2代茶人簡伯修，大學唸的是法律，自嘲不務正業，從大陸回台接手家中茶產業，以「法」嚴謹精神練茶，今年父子聯手，奪得大阿里山地區春季優良茶競賽金萱組特等獎。



現年38歲簡伯修，自東吳法律系畢業、服完兵役後，前往大陸山東台商公司擔任業務，2年歷練期間，面對各種行事風格不同的客戶，都能應付得宜，後來考量父親年紀漸長，製茶或行銷需體力及專業，便與大陸籍妻子回台接手家中茶產業。



簡伯修今天表示，祖父時代就住在阿里山鄉中山村，從父親簡森旺開始投入茶的產業，自己接手後，秉持法律的嚴謹訓練，套用在茶專業的學習上，由做中學，自茶葉的栽培管理、採摘茶葉，以至於製茶過程的嚴謹掌握，都是形成好茶初步條件。



簡伯修指出，好茶的訣竅，除了挑選好的毛茶外，烘焙過程中，更要注意拿捏去除茶葉雜味的火侯時間，時間少了茶葉濁而不清，多了也不好，烘焙程度更須注意，以免前功盡棄。



簡伯修接手後，也時常前往大陸參加各地的茶葉博覽會，開發不同客源，他說，大陸喝茶人口大都集中在30歲以上，但台灣喝茶人口還是在40歲以上，未來如何將年齡層向下延伸是行銷重要課題。



簡伯修表示，現在市面上，還是有國外進口低廉茶葉混充台灣高山茶，這也是推廣時常遭遇的問題，希望農政單位能提出因應對策。