同協5月營收創22月新高 6月可望續創高中央社 (2017-06-06 09:23)
（中央社記者韓婷婷台北2017年6月6日電）專業沖壓廠同協（5460）受惠網通客戶訂單暢旺，工廠已進入加班因應，帶動5月營收來到新台幣8092萬元，月增近15%，寫下22個月以來新高紀錄，6月有機會續創新高。
同協表示，客戶拉貨積極，5月營收再寫22個月以來新高來到8092萬，較去年同期7512萬年增約7.73%，月增14.8%，營運明顯回溫，6月目前看來忙碌程度比5月還忙，不過6月有盤點因素。
同協表示，今年以來受惠網通客戶訂單暢旺、加上去年新開各式金屬沖壓件模具數量年增3成以上，現有產能均需加班因應，目前仍持續招募生產線員工，有機會展現持續向上的成長動能，營收獲利可望重回上升軌道。
同協105年財報每股盈餘為0.72元，公司董事會決議每股配發0.65元現金股息，配息率達90.28%，以6月5日收盤價13元來估算，殖息率約5%，兼具成長與高殖利率概念。
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